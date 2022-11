Ile Maurice: 56 Kg de cannabis à Rivière-Noire - Les véhicules utilisés intéressent la police

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour rappel, trois véhicules ont été interceptés par la Special Striking Team de l'ASP Jagai le 3 octobre à Rivière-Noire, aux petites heures du matin. Bilan de l'opération : sept arrestations, dont un policier. Le constable Rabot, affecté au poste de Terre-Rouge, était au volant de la fourgonnette. Les autres suspects arrêtés sont Enzo Louis, Gérald Carmen, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas et Jonathan Christian. Ces habitants de Grand-Baie, de Pointe-aux-Piments et de Notre-Dame sont soupçonnés d'opérer dans la région de Pointe-aux-Piments. La drogue proviendrait sans doute de La Réunion.

Son avocat, Me Rama Valayden, a expliqué que son client est innocent "Si nous regardons les images de CCTV et le trajet de mon client, il n'est nullement impliqué et son ADN n'est pas sur la drogue retrouvée. J'ajoute que son interrogatoire est presque terminé et il nous reste un dernier interrogatoire dans les jours à venir afin que je puisse mettre une motion pour sa remise en liberté."

En sus de l'ex-policier Couronne, Stephan Nicholas Desroches, aussi connu sous le nom de Kafe, a été arrêté simultanément à Flic-en-Flac dans le cadre de l'enquête sur les 100 kg de cannabis saisis à Rivière-Noire le 3 octobre. Il a été retrouvé avec plus d'un kilo de cannabis valant environ Rs1,4 million. Il n'est pas inconnu de l'ADSU qui le surveillait et attendait le bon moment pour passer à l'offensive.

