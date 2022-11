Seychelles: Le président reçoit le premier passeport biométrique alors que le pays adopte ce nouveau système

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les candidats devront produire leur carte d'identité et leur certificat de naissance ainsi que des documents prouvant qu'ils sont citoyens seychellois, puis ils passeront par un processus de vérification. Le coût des passeports restera de 750 SCR (56,7 $) et toute autre procédure sera effectuée par le Département de l'Immigration.

Le passeport normal durera 10 ans tandis que le passeport diplomatique et pour enfants durera cinq ans. Les personnes dont le passeport est encore valide peuvent les utiliser jusqu'à son expiration et passeront alors au passeport biométrique.

Cela a été rendu possible avec l'aide du Groupe Imprimerie Nationale en France, spécialiste de l'identité et des services numériques sécurisés après que le département des affaires intérieures des Seychelles a signé un contrat pour les passeports électroniques avec le groupe le 17 décembre 2021.

Le président des Seychelles a déclaré que cela "marque une nouvelle ère dans le système d'immigration aux Seychelles et dans le monde. Nous passons au passeport biométrique. C'est un passeport qui sera sécurisé et il ne sera pas facile pour quelqu'un de le dupliquer".

Le passeport biométrique est doté d'une micropuce contenant des données telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et les éléments de signature numérique. Le nouveau passeport présente également certaines caractéristiques environnementales et culturelles telles que la flore et la faune du pays, la tour de l'horloge des Seychelles et l'atoll d'Aldabra.

