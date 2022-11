Sénégal: Mise en œuvre des réformes structurelles- Les alertes du Fmi à Dakar

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les missionnaires du Fonds ont par ailleurs noté que la croissance de l’économie sénégalaise devrait baisser à 4,7 % en 2022, en raison notamment de la faiblesse de la demande extérieure et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, avant de rebondir à 8,3 % en 2023 grâce à l’entrée en production des gisements de pétrole et de gaz découverts ces dernières années.

Estimant que les subventions à l’énergie profitent davantage aux couches les plus aisées de la population ou gros consommateurs, l’institution a aussi appelé les autorités à améliorer le ciblage des couches sociales nécessiteuses et à commencer à supprimer progressivement ces subventions, d'ici 2025.

Même s’il affirme que « la performance au titre du programme a été globalement satisfaisante », le Fmi a déploré dans ce cadre le retard qu’accuse l’adoption du cadre opérationnel de gestion budgétaire des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures et du nouveau Code des marchés publics, qui devrait garantir des appels d'offres plus ouverts et plus compétitifs. Il a également précisé que des retards sont notés dans le paiement des transferts monétaires pour les ménages les plus pauvres et appelle les autorités à mettre en œuvre les actions restantes, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour sortir le Sénégal de la surveillance renforcée du Groupe d'action financière (Gafi).

« Des progrès significatifs ont été faits dans la mise en œuvre de l’agenda des réformes structurelles, mais le rythme a été plus lent que celui prévu par le programme », a indiqué le Fonds dans un communiqué publié à l’issue d’une mission d’experts, qui a séjourné à Dakar du 4 au 15 novembre 2022, afin de procéder à la sixième et dernière revue, dans le cadre de l'Instrument de coordination des politiques économiques (Icpe) et à la troisième et dernière revue, dans le cadre de la Facilité de crédit de confirmation (Fcc) et de l'Accord de confirmation (Ac).

Le Fonds monétaire international (Fmi), estime que le rythme de la mise en œuvre des réformes structurelles est plus lent que L'institution déplore des retards dans l'adoption du cadre opérationnel de gestion budgétaire des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures et du nouveau Code des marchés publics. L'information qui a été rendue publique le mercredi 16 Novembre 2022, par l'institution de Bretton woods, est relayée par Ecofin.

