Afrique du Nord: L'Egypte coule la Belgique, second adversaire du Maroc (amical)

Pour les joueurs de Roberto Martinez, ils ont reçu un coup sur leur confiance avant la Coupe du monde Qatar 2022. La Belgique est le second adversaire du Maroc (dimanche 27 novembre 2022) dans leur Groupe F composé aussi du Canada et de la Croatie.

Ce qui a été un match test pour Eden Hazard, Kevin de Bruyne et les siens s'est mal tourné. Face à Mohamed Salah et les Pharaons, les Diables Rouges n'ont pas fait le poids. En effet, les Africains ont mené d'un but d'écart avant la pause, après le but de Mostafa Mohamed (33e).

