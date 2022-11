Algérie: Ligue 2 (8e journée) - Déplacements périlleux pour les leaders

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Troisièmes ex aequo avec la JSMT, l'ES Ben Aknoun et le MCB Oued Sly auront la tache plus facile en accueillant, respectivement, le MC Saida (12e, 6 pts) et le RC Relizane lanterne rouge avec un seul petit point au compteur.

Toujours invaincu avec un bilan de six victoires et un match nul, l'ES Mostaganem (1er, 19 pts) tentera de prolonger sa série en évoluant loin de ses bases, chez le NA Hussein-Dey (14e, 4 pts), qui peine à récolter des points depuis le début de saison.

