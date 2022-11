Algérie: Opération de nettoyage au niveau du complexe olympique "Mohamed Boudiaf"

Alger — Une opération de nettoyage a été organisée, vendredi matin, au Complexe olympique (OCO) "Mohamed-Boudiaf", par le Comité olympique et sportif algérien (COA), en collaboration avec l'OCO, en présence de 300 personnes, entre membres du mouvement sportif et olympique national, journalistes, représentants de clubs, de Mobilis, et des citoyens habitués des lieux.

Inscrite dans le plan d'action des activités sociétales et environnementales de l'instance olympique, l'opération qui a débuté tôt le matin, a touché le complexe sportif et ses alentours, et vise la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

"Conscient de la gravité de la dégradation de l'environnement, il était temps d'agir pour tenter de réduire, à défaut d'endiguer, ces atteintes à l'environnement, qui se traduisent essentiellement par la prolifération des décharges sauvages. On a commencé cette série d'opérations, par une enceinte à laquelle on appartient, le complexe olympique sportif qui devrait être un endroit propre", a déclaré le président du COA, Abderrahmane Hammad.

Partant du souci de la protection de l'environnement, cette opération de volontariat est devenue dès lors, un élément rassembleur qui a fédéré autour d'un même objectif, administration, sportifs, journalistes, dirigeants et citoyens.

"Par cette opération, on a insisté sur la nécessité de rappeler les acteurs sportifs sur la valeur environnementale du milieu dans lequel on vit et dans les lieux qu'on fréquente tout le temps, afin de provoquer un changement de comportement et améliorer le cadre de vie en donnant un visage plus avenant à ces endroits et lieux", a ajouté le président du COA, relevant la réussite de cette première initiative du genre.

En effet, dans le programme du COA et sa commission de volontariat figure des campagnes de nettoyage similaires qui devraient toucher des lieux, comme le centre de préparation de Tikjda (Bouira), la semaine prochaine, l'ISTS, ainsi que d'autres opérations à l'occasion de la semaine olympique.

"On veut que cette opération devienne une tradition chez nos sportifs (athlètes, clubs...) surtout aux alentours des infrastructures sportives qu'ils fréquentent lors de leur préparation. C'est aussi une façon de renforcer l'engagement civique, fortifier la solidarité et consolider l'adhésion de nos sportifs à cette activité", a expliqué Hammad, soulignant "l'impératif ancrage d'une culture de protection de l'environnement chez les sportifs et autres acteurs du mouvement sportif d'où l'initiative de les faire participer à ces campagnes de sensibilisation".

Ces actions auxquelles seront associées à l'avenir, d'autres partenaires à l'image du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), de l'Environnement, entre autres, visent à alerter sur l'importance de sauvegarder l'environnement et d'instaurer une culture de sa protection et du volontariat.