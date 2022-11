Algérie: Attaque de la mine de Hammam N'baïl - Un des premiers hauts faits d'armes de l'ALN

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Feu le moudjahid Abdallah Nouaouria qui commandait la zone, aux côtés du chahid Badji Mokhar, avait rapporté qu'après l'attaque de la mine, les combattants de l'ALN s'étaient repliés au Djebel Legrine, avant de rejoindre les monts Beni Salah dans la région de Bouchegouf où ils entreprirent de saboter les ponts, notamment celui d'Aïn Senour reliant Guelma à Souk Ahras, afin de stopper le trafic ferroviaire et le transport du fer et du phosphate des mines de Ouenza et de Kouif de Tébessa.

Selon l'historien Ismail Samaï, citant un rapport classé secret par la Gendarmerie coloniale de Guelma, en date du 9 novembre 1954, les combattants de l'ALN ont récupéré, lors de l'attaque, 3 fusils de guerre Mauser, 286 cartouches, un pistolet automatique 9 mm et 25 cartouches, un fusil 6 mm sans munition, une caisse d'explosifs de 25 kg, des détonateurs, 3 cisailles et la somme de 690.000 francs anciens.

L'historien Ismail Samaï, président de l'association "Histoire et Monuments" de Guelma, rappelle que la mine de Hammam N'baïl, région connue à l'époque de la colonisation sous le nom de "Nador", est située à 45 km à l'est de Guelma, à proximité de la wilaya de Souk Ahras. La mine était exploitée depuis 1865 pour l'extraction de l'antimoine, minerai destinée aux besoins de la métropole et à l'exportation.

Le but était de donner le maximum d'éclat à l'annonce de la Révolution, de frapper les intérêts économiques et militaires du colonisateur, et de récupérer des armes et du matériel de guerre.

