Afrique: L'OMS adopte une nouvelle stratégie pour lutter contre la résistance aux antipaludiques

Il s'agit également garantir un accès équitable aux vaccins, à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Il faut aussi garantir une gestion saine des déchets et des eaux usées dans les industries concernées ", ont souligné les agences onusiennes, relevant l'importance de mettre en œuvre de meilleures pratiques en matière de production alimentaire et agricole.

L'objectif est promouvoir l'utilisation responsable des antimicrobiens, mais aussi de renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé, les fermes et les locaux de l'industrie alimentaire

A cet effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO ), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation mondiale de la santé animale et l'OMS se sont unis pour la campagne afin de faire avancer les solutions au défi de la RAM.

Parce que la RAM menace les humains, les animaux, les plantes et l'environnement, la campagne d'une semaine - placée sous le thème "Prévenir ensemble la résistance aux antimicrobiens" - rassemble des dirigeants et des communautés de divers secteurs qui s'efforcent de préserver les antimicrobiens et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux.

La résistance aux antimicrobiens (RAM) se produit lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ne répondent plus aux agents antimicrobiens. En raison de la résistance aux médicaments, les antibiotiques et autres agents antimicrobiens deviennent inefficaces et les infections deviennent difficiles ou impossibles à traiter, ce qui augmente le risque de propagation de la maladie, de maladie grave et de décès.

En 2020, l'OMS estimait à 241 millions le nombre de cas de paludisme et à 627 000 le nombre de décès dus au paludisme. La Région africaine de l'OMS supporte une part disproportionnée de la charge palustre mondiale. La même année, cette région a enregistré 95% des cas de paludisme et 96% des décès dus à cette maladie.

