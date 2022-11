Afrique de l'Est: Le monde ne peut se permettre d'ignorer la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, alerte l'ONU

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, le FIDA soutient la production de fourrage cultivé, la fourniture de semences fourragères et l'adaptation des techniques d'alimentation et de gestion des troupeaux. Son soutien à la production végétale contribue à restaurer le carbone, la santé et la fertilité des sols.

En Somalie, par exemple, le PAM a apporté une aide vitale à un nombre sans précédent de personnes. En septembre, 4,1 millions de personnes ont reçu une aide d'urgence et plus d'un demi-million ont reçu un traitement contre la malnutrition.

Or, selon eux, ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique est " un avant-goût de ce qui attend le monde entier dans les décennies à venir ", avec des chocs climatiques devenant plus fréquents et plus graves. Une façon de rappeler que la gestion de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique permettra à la communauté internationale " de tirer des leçons essentielles sur la manière de faire face aux futurs défis du changement climatique dans le monde entier ".

" Pourtant, l'attention du monde est ailleurs ", ont regretté les responsables onusiens, relevant que le conflit en cours en Ukraine a évincé la sécheresse de la Corne de l'Afrique de la une des journaux et de l'attention des donateurs, tout en augmentant les prix des denrées alimentaires et en réduisant la disponibilité des importations de céréales.

Avec une cinquième saison des pluies déjà défaillante, les moyens de subsistance ont été poussés au point de non-retour. La sécheresse a tué de vastes étendues de cultures, de pâturages et de bétail et asséché les sources d'eau. Plus de 9 millions de têtes de bétail sont mortes dans ces trois pays.

Plus de 15 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Et plus de 1,7 million de personnes ont été contraintes à fuir leur foyer dans ces trois pays.

Près de deux millions d'enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont besoin d'un traitement d'urgence pour une malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle. Le nombre de personnes sans accès fiable à l'eau potable a atteint 16,2 millions, ce qui a entraîné des épidémies de choléra et de diarrhée dans la région.

Dans certaines parties de la Somalie, la situation devrait atteindre le niveau de la famine si l'aide humanitaire n'est pas augmentée de manière significative. " C'est un désastre comme nous n'en avons jamais vu au cours des 40 dernières années. ", ont dit dans une tribune conjointe, Mohamed Malick Fall, Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Michael Dunford, Directeur régional du Programme alimentaire mondial ( PAM ) pour l'Afrique orientale, Chimimba David Phiri, Coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique orientale et Sara Mbago-Bhunu, Directrice du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour l'Afrique orientale et australe.

