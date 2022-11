Afrique: COP27 - Un mécanisme de financement mondial pour le continent reste encore incertain

Ayant contribué le moins au changement climatique, l'Afrique en subit pourtant les effets qui affectent des millions de personnes sur le continent. Laurent Somé, Responsable pour l'Afrique des politiques et partenariats au WWF, souligne l'urgence de la mise en place de mécanismes de financements pour les pertes et dommages, alors que l'on se dirige vers la fin de la COP 27.

Les effets catastrophiques du changement climatique sont ressentis dans le monde entier, y compris par près de 43 millions de personnes en Afrique. Tous les secteurs sont touchés : la santé, le tourisme, l'agriculture et l'éducation.

Les communautés qui ont le moins contribué au changement climatique sont les plus touchées par la crise. La région contribue pour moins de 4% des émissions mais souffre pourtant des actions des pays riches. Il ne fait aucun doute que la justice climatique est essentielle pour les pays africains.

L'une des questions qui a fait l'objet d'une attention particulière lors de la Conférence des parties à la CCNUCC (COP27) ce mois de novembre en Egypte, est la nécessité de mobiliser des ressources financières pour aider les pays à s'adapter au changement climatique et qui ont subi des pertes et des dommages en raison de ce changement.

Grâce à un fonds, les pays touchés peuvent accéder à des financements, sous forme de subventions, pour atténuer les effets supplémentaires du changement climatique.

Cette semaine, lors de la conférence, une réunion ministérielle sur le nouvel objectif chiffré collectif relatif au financement du climat a été organisée pour que les parties négocient un nouvel objectif de financement du climat allant au-delà de l'objectif actuel de 100 milliards de dollars. En général, les pays en développement ont fait pression pour un objectif élevé. La Norvège a suggéré d'envisager "plusieurs objectifs" pour l'atténuation, l'adaptation et les pertes et dommages, comme l'a recommandé le WWF.

L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a reconnu l'importance du financement nécessaire, mais a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas agir seuls.

L'inscription des pertes et dommages à l'ordre du jour a été un premier succès pour la COP27, mais il n'est pas encore certain qu'un plan de financement puisse être convenu lors de cette COP.

Toutes les parties ont mentionné le besoin urgent de reconnaître le manque de financement existant pour les pertes et dommages et d'assurer la création d'un nouveau fonds multilatéral adapté et fonctionnant comme un mécanisme financier, en particulier pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires. Il est clair que ceci reste une question épineuse pour les pays africains.

Les discussions précédentes sur le changement climatique, ancrées dans le cadre du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris, ont appelé à une assistance financière des Parties disposant de plus de ressources financières vers celles qui sont moins bien dotées et plus vulnérables.

Cette démarche reposait sur la reconnaissance du fait que la contribution des pays au changement climatique et leur capacité à le prévenir et à faire face à ses conséquences varient énormément, surtout en Afrique, où des ressources financières importantes sont nécessaires pour s'adapter et réduire les impacts et les effets négatifs d'un climat changeant.

Les données disponibles montrent que l'Afrique a besoin de 2 800 milliards de dollars US entre 2020 et 2030, soit plus de 93 % du PIB du continent, pour remplir ses obligations en matière de financement climatique.

Jusqu'à présent, les gouvernements africains ont engagé 264 milliards de dollars US de ressources publiques nationales, soit environ 10 % du coût total nécessaire. Ainsi, 2 500 milliards de dollars US doivent provenir de sources publiques internationales et des secteurs privés nationaux et internationaux.

Si presque toutes les régions africaines ont exprimé des besoins élevés, ceux-ci pourraient être sous-estimés en raison du manque de capacités et d'orientations pour réaliser des évaluations précises et du manque de données provenant des gouvernements nationaux et des communautés vulnérables.

Si la plupart des pays africains ont pris des mesures initiales pour comprendre leurs besoins en matière de financement climatique, il existe une marge importante pour améliorer la qualité de ces estimations et les traduire en feuilles de route de financement claires - tant au niveau national qu'international.

L'amélioration de la qualité des données sur les besoins de financement climatique permettrait de soutenir des feuilles de route de financement qui ciblent efficacement les besoins et mobilisent les capitaux.

Actuellement, les besoins exprimés en pourcentage du PIB varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui dénote un manque de normalisation des méthodologies et une incertitude quant au coût final de l'action climatique.

De nombreuses estimations ne tiennent pas compte non plus de la contribution de l'ensemble des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, des acteurs infranationaux et des groupes vulnérables, et ne prennent pas en considération les problèmes structurels tels que la forte vulnérabilité à la dette auxquels de nombreux pays africains sont confrontés.

Les lacunes dans le financement de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets, auxquelles seuls 4 à 8 % de l'ensemble du financement climatique ont été alloués, sont particulièrement préoccupantes. Cet important déficit de financement doit être comblé en priorité par un soutien international externe, compte tenu de l'augmentation prévue de la vulnérabilité et des risques climatiques en Afrique, où au moins 50 % du financement climatique public est nécessaire pour soutenir les mesures d'adaptation.

Cet objectif peut être atteint en augmentant les flux financiers publics et privés de plusieurs milliards de dollars par an, en améliorant l'accès direct aux fonds multilatéraux, en renforçant le développement de la réserve de projets et en transférant le financement des activités de préparation à la mise en œuvre des projets. De même, les pays développés devraient respecter leurs obligations financières et accélérer la mise à disposition de 100 milliards de dollars par an.

Bien entendu, les pays pourraient ne pas être en mesure de fournir autant de financements publics nationaux que prévu initialement, compte tenu des niveaux d'endettement élevés et des pressions budgétaires imprévues - par exemple, la crise du COVID 19.

Néanmoins, le principal défi pour les pays africains et les autres pays en développement est d'accéder à un financement nouveau à l'échelle et prévisible pour l'action climatique à des conditions abordables et raisonnables qui n'exacerbe pas davantage la crise de la dette.