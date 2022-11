Madagascar: Salon de l'entrepreneuriat - Des rencontres d'affaires pour les PME

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les 150 PME sélectionnées opèrent dans différents secteurs d'activités et sont issues de 15 régions de l'île. Cet accompagnement permettra ainsi aux entrepreneurs de surmonter les problèmes rencontrés dans le cadre de leurs activités tels que la gestion de l'entreprise elle-même, le problème de débouché, l'accès au financement et le manque d'infrastructures.

Par ailleurs, des formations gratuites seront dispensées aux dirigeants des PME durant ce salon de l'entrepreneuriat. Il s'agit, entre autres, des formations en matière de négociation commerciale, de développement du potentiel leadership, de fidélisation des clients et de gestion d'équipe. Il est à noter que le programme SME Business Linkage prévoit d'accompagner 300 PME dans tout Madagascar dont 40% sont dirigées par des femmes et des jeunes.

Cet accompagnement est réparti en trois composantes, à savoir, le renforcement des compétences des PME en leur prodiguant des formations en gestion d'entreprise et managériales, entre autres, ainsi que l'accès au marché en développant des liens commerciaux inter-entreprises. La facilitation d'accès au financement, n'est pas en reste. Parlant de cette 2e composante, " des rencontres d'affaires B to B sont organisées dans le cadre de ce salon de l'entrepreneuriat au profit de ces PME dont certaines d'entre elles y exposent déjà leurs produits et services.

Il s'agit d'une célébration planétaire des innovateurs qui rêvent grand tout en lançant des start-ups ou bien en concrétisant des idées des promoteurs de projet. Cette année, " le programme SME Business Linkage Program financé par la Banque Africaine de Développement sur une période de trois ans, contribue à cette célébration en organisant un salon de l'entrepreneuriat qui dure deux jours à la Gare Soarano. L'objectif consiste à mettre en avant les 150 Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui ont été sélectionnées depuis septembre 2021 pour être bénéficiaires de l'accompagnement du programme dans leur croissance ", a expliqué Sandrine Rakotovao, la Consultante et Gestionnaire du programme SME Business Linkage Programme lors de l'ouverture officielle de ce salon de l'entrepreneuriat, hier.

