Madagascar: Programme Miary - 324 entrepreneurs soutenus par le PIC depuis 2017

Également présente à la table ronde, le ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, également présidente du Comité de pilotage du projet PIC a souligné l'importance des impacts du programme Miary. Selon elle, les 150 millions de dollars injectés dans ce Programme devront être très vite rentabilisés, car les projets sélectionnés sont probants et répondent à la notion d'équité et de durabilité.

Il faut de bonnes idées mais les porteurs de projets ont aussi besoin de soutien, de différents services comme l'accès aux financements, l'initiative personnel de formation, de coaching, etc. Le Programme Mialy vise à avoir des activités et emplois formels. C'est pour cela que les formations concernent l'environnement des affaires, les financements, business, le marketing, la comptabilité, etc. ", a expliqué Douglas Pearce, practice manager de la Banque mondiale à Madagascar.

Selon les organisateurs, cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Entrepreneuriat. Les impacts du Programme Miary ont été mis en avant, lors de cette table ronde. Selon les présentations, il s'agit d'accompagnement et le financement de projets d'entrepreneurs, qui mettent également un accent sur les femmes. Ce programme qui intervient dans les secteurs du tourisme et de l'agribusiness est mis en œuvre par le PIC2 dans les régions Diana, Anosy, Atsimo-Andrefana et Sainte-Marie. À noter que le projet soutient les bénéficiaires sur la base de concours de plan d'affaires, en collaboration avec Fihariana, BNI et BOA.

Booster l'entrepreneuriat pour une économie équitable et durable. C'est dans cette optique que le projet PIC (Pôles intégrés de croissance et corridors) et le bureau du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar ont tenu une conférence et table ronde sur l'entrepreneuriat, jeudi dernier au Novotel Ivandry.

