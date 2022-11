Madagascar: Affaire Henri Rakotoarisoa - Travaux forcés à perpétuité pour 8 accusés

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les saisines se font, les enquêtes sont menées et aboutissent à l'arrestation des prévenus, mais les dossiers relatifs à ces cas sont classés sans suite et n'aboutissent que rarement à de vraies condamnations ", a déploré Ndranto Razakamanarina, président du conseil d'administration de l'Alliance Voahary Gasy durant le séminaire de la Société civile malagasy Havoria 2.0. La solution pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces impunités et injustices environnementales reposerait sur une justice forte et indépendante qui puisse trancher selon la loi et appliquer des sanctions sévères contre les criminels environnementaux. Le tribunal de première instance d'Ambatolampy a-t-il donné l'exemple ? À suivre.

Les acteurs de la conservation de l'environnement dénoncent " un laxisme dans l'application de la loi dans le domaine de l'environnement ". " Même si le ministère de l'Environnement et du Développement durable fait des efforts louables et palpables pour conserver ce qui nous reste en ressources, il y a beaucoup de laxisme en matière d'application de la loi dans le domaine de l'environnement.

