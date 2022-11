Madagascar: Lanceurs d'alertes - " Pas de statut ", dixit Lalatiana Rakotondrazafy

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

On sait, désormais, que la guerre est véritablement déclarée entre le Ministère de la Communication et de la Culture et Transparency International. Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la pratique de cette association membre de la Société civile.

Dans son intervention, elle a aussi pointé du doigt la Transparency international qui, selon ses dires, " ne maîtrise même pas le sujet et ne connaît pas ce que l'on appelle lanceurs d'alertes ". D'après Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, " Transparency international Madagascar est membre de la Société civile, pourtant, c'est une association avide de neutralité, qui fait de la politique, et qui s'érige même en Porte-parole de l'opposition ".

