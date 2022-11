Madagascar: Taxi-moto - L'hygiène à revoir

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le port du casque étant obligatoire, les clients se doivent de porter celui proposé par le conducteur de taxi-moto. Seulement, l'hygiène de cet accessoire de sécurité inquiète les plus regardants sur la propreté. " Le casque est souvent sale et la visière, quand elle existe, est couverte de salissures. Certains casques sont tout simplement dégoûtants, jamais je ne porterais ces accessoires, quitte à renoncer au taxi-moto ! ". Paroles d'une internaute à propos des services des taxis-moto. En effet, le manque d'hygiène au niveau des casques peut être à l'origine de maladies contagieuses liées ou non aux cheveux et au cuir chevelu, telles la teigne, ou d'autres maladies causées par des champignons ou par des virus, pour ne citer que la Covid-19.

Présents dans les zones les plus fréquentées, particulièrement aux abords des arrêts de taxi-be, les taxis-moto font de leurs tarifs leur principal argument de vente. La clientèle existe bel et bien. Néanmoins, l'aspect hygiène pose problème à certains clients potentiels, et freinent leurs décisions d'avoir recours aux services des taxis-moto. Ce volet hygiène porte notamment sur les accessoires utilisés et l'hygiène corporelle du conducteur.

