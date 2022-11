Madagascar: Litchi - Début de la campagne mardi prochain

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Concernant la filière vanille, le ministre a également visité les entrepôts destinés au stockage des produits avant leur expédition. Les installations répondent aux normes afin d'assurer la bonne qualité des produits à expédier. On rappelle d'ailleurs sur ce point que le MICC exige un dispositif de contrôle du taux de vanilline et d'humidité de la vanille à exporter. L'assainissement de la filière est bien partie.

Sa tournée de travail dans la capitale économique du pays a également permis au ministre Edgard Razafindravahy de faire l'état des lieux des stocks de PPN disponibles dans les entrepôts du port. Par ailleurs la SPM et d'autres opérateurs continuent de débarquer des cargaisons de PPN. Visiblement, le MICC et ses partenaires sont bien armés pour faire face à la période de soudure. Le ministre a d'ailleurs réitéré sa volonté d'anticiper pour que les consommateurs disposent de suffisamment de PPN durant la saison de pluie.

