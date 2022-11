Madagascar: Meurtre d'un lanceur d'alerte - Huit accusés condamnés à perpétuité

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des différends qui couvaient depuis longtemps ont ouvert la boîte de Pandore. Riche en biodiversité et abritant une grande réserve naturelle, la commune de Mangarivotra ex-Beparasy est figée dans une zone limitrophe entre le district de Moramanga et celui d'Andramasina. Originaire de la région Alaotra Mangoro, le défunt s'est installé dans cette zone tampon avec l'Analamanga pour y trouver son gagne-pain et cohabiter avec la population d'Andramasina.

Après cinq mois d'attente, le verdict sur l'affaire du meurtre de Henri Rakotoarisoa, lanceur d'alerte à titre officieux, défenseur de l'environnement et président de la collectivité locale Mialo, oeuvrant dans la protection des forêts et de la biodiversité, est tombé hier. Sur les trente-trois accusés, huit ont été condamnés pour homicide. Ces derniers ont écopé de travaux forcés à perpétuité.

