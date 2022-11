Madagascar: OPL - La présidence au chevet du CFEM

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"Nous venons de visiter les bureaux du stade Barea pour le personnel et responsable du Conseil international des jeux en vue des Jeux des Iles et vous aurez aussi le vôtre car vous le méritez... Les stades "manara-penitra" dans les régions seront, selon la recommandation du Président, inaugurés par les autorités locales pour que vous puissiez bientôt les utiliser, ...

Parmi les doléances, entre autres, "l'obtention d'un bureau dans l'enceinte du stade Barea à Mahamasina, l'utilisation effective des gradins et tribunes des stades "manara-penitra" dans les régions comme à Mana-kara, Ambatondrazaka et Antsirabe, la rénovation de la pelouse du stade Rabema-nanjara qui n'est plus praticable, la priorisation de l'utilisation des stades "manara-penitra" aux clubs élites, et surtout la prise en charge par l'État des équipes championnes porte-fanions du pays aux compétitions africaines", énumère le président du Cfem, Henintsoa Rakotoari-manana.

