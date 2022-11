Madagascar: Ressources numériques - " L'i RENALA " s'étend au niveau international

Défi lancé. La connexion au RREN (Réseau régional de l'enseignement et de la recherche de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Austral) : UbuntuNet Alliance, un des projets de l'i RENALA (Research and education network for academic and learning activities), le réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est en cours.

Une fois abouti, ce projet permettra à Madagascar d'accéder aux différentes ressources numériques des autres pays connectés au réseau, selon la présidente du conseil administratif et technique par intérim d'i RENALA, Harinaina Ramanambe Ravelomanantsoa. C'est ce qui a été évoqué, hier, lors de la célébration des 10 ans d'i RENALA à Andraharo.

Depuis la mise en place de ce portail de ressources universitaires numériques, il compte aujourd'hui 29 membres, 7 partenaires et plus d'une quinzaine de services. Son objectif premier est de soutenir ses membres dans le basculement vers le système LMD (Licence-Master-Doctorat). " i RENALA " aide également ses membres dans leur développement du numérique en leur proposant des services dédiés et répondant à leurs besoins comme la visioconférence, le cloud, les ressources numériques dans différents domaines de recherche, sécurité ou encore la gestion institutionnelle grâce à l'appui du fournisseur d'accès internet Telma.