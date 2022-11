Madagascar: La planète foot en ébullition pendant un mois

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les plus passionnés d'entre eux vont aménager leur programme pour ne rater aucun match, mais la plupart vont être guidés par la qualité et la force des équipes qui vont évoluer sur le terrain. Au vu des compétiteurs et de la composition des différents groupes, le jeu sera très ouvert, mais on peut, sans se tromper, dire que les favoris passeront sans grande peine le premier tour. Mais on ne peut être à l'abri de surprises. Les supposées petites équipes n'ont pas l'intention de se laisser faire facilement et défendront crânement leurs chances. La France, le Brésil, l'Allemagne ou l'Angleterre sont considérés comme favoris, mais l'Argentine et le Portugal ne doivent pas être négligés.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.