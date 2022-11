Madagascar: Pénurie de papier à la CNaPS - Pas de fiches de paie pour les retraités

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Suite à une enquête que nous avons menée sur les lieux, il nous a été indiqué que la CNaPS fait actuellement face à une restriction budgétaire, qui a des impacts directs sur son fonctionnement, notamment sur l'approvisionnement en fournitures et en consommables, comme le papier. Une restriction budgétaire, qui est également à l'origine des inquiétudes des retraités. " Risquons-nous de ne pas percevoir notre pension de retraite ? La CNaPS a-t-elle des problèmes de trésorerie ? etc. ". Ce sont les questions que les retraités se posent.

Les retraités sont inquiets, face aux problèmes de fournitures rencontrés par la CNaPS (Caisse nationale de prévoyance sociale). En effet, beaucoup d'entre eux ont dénoncé sur les réseaux sociaux qu'ils ne peuvent plus avoir de fiches de paie pour leur pension de retraite. Cette semaine, cet organisme d'Etat a confirmé, via un communiqué, cet arrêt de délivrance de fiches de paie.

Les restrictions imposées par l'Etat au niveau de la CNaPS ont des répercussions sur le fonctionnement de cet organisme. Depuis ce mois, l'établissement ne fournit plus de fiches de paie aux retraités, faute de fournitures et de consommables.

