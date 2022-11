Madagascar: Assassinat de Ntsoa - Un chauffeur placé à Tsiafahy, quatre autres personnes sous mandat de dépôt à Antanimora

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu sur les amis, les proches, les connaissances de Ntsoa à l'annonce de la mort de ce chanteur de musique évangélique. " Ntsoa " figurait parmi les chanteurs principaux du groupe Vavaka Hira Fiderana à Madagascar. De nombreux internautes ont vite réagi face à cette affaire. Ôter la vie de quelqu'un est devenu banal ces derniers temps dans le pays, et ce pour un conflit d'intérêts et de positionnement.

