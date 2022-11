Madagascar: Marc Ravalomanana - Offensive dans le Menabe

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Au cours de la semaine, le parti de Marc Ravalomanana a continué de s'investir dans l'information et la sensibilisation avec comme seul horizon la présidentielle 2023. En déplacement dans la ville d'Eau, une délégation conduite par le secrétaire nationale Rina Randriamasinoro a rencontré le " comité de vigilance électorale " du parti. C'était l'occasion pour ce dernier de faire les rapports sur les défaillances constatées durant ces un mois et demi de refonte de la liste électorale. Le parti n'a pas cessé d'alerter les responsables sur ce qu'il considère comme un simulacre de refonte et l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) par rapport aux suggestions des partis politiques. Peu importe, Rina Randriamasinoro n'a pas oublié d'émettre les consignes du parti à ce " comité de vigilance électorale ".

Après Toliara, cap sur Morondava. Au début de la semaine, le parti Tiako i Madagasikara a marqué la célébration de son 20e anniversaire dans la ville du Soleil. Le parti espère que cette partie de l'Île sera à la hauteur de sa réputation et restera " Tsy miroro " devant l'affaire nationale même si Ravalomanana n'a pas fait le déplacement. En revanche, à Morondava, l'ancien homme fort du pays sera bel et bien au rendez-vous compte tenu de son trajet depuis ce jeudi. Jusqu'à preuve du contraire, Morondava sera la destination finale de Marc Ravalomanana ce jour. Une ville où le TIM a un ancrage très fort malgré la percée orange lors des dernières consultations. Le TIM soufflera ses 20 bougies avec forcément une ambiance festive à la Salle de Sport Espace Fanantenana, fokontany Namahora Sud, commune urbaine de Morondava.

Sur la RN34, Marc Ravalomanana a donné un avant-goût de ce qu'on devrait s'attendre sur ce déplacement dans la capitale de la région de Menabe. Un bain de foule, comme il sait très bien le faire durant les jours de marché, a marqué son passage à Mandoto, à Anjoma-Ramartina ou encore à Miandrivazo, ce jeudi. " Ne vous laissez plus tromper lors des élections ", a-t-il fait entendre. Comme la chanson de Mahaleo " RN34 ", Dada va certainement s'arrêter chez Mamasera et glisser également quelques piques afin de mieux préparer le terrain pour 2025. À Ankilizato, la foule était au rendez-vous hier et Marc Ravalomanana a eu du mal à se déplacer. Contrairement à ses derniers déplacements, les éléments des forces de l'ordre semblent le laisser circuler librement.

