Madagascar: Alarobia Ambatomanga - Un couple d'octogénaires retrouvé mort

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Deux lettres ont été trouvées au milieu de la pièce. L'une concernait le partage d'héritage aux enfants des défunts et l'autre indiquait l'emplacement de leur argent ainsi que de leurs bijoux en or. En effet, ces lettres dont le contenu s'apparente à un testament, auraient été écrites par le père de famille avant sa mort. C'est la raison pour laquelle, la première conclusion du médecin qui a constaté les corps porte sur la thèse d'un suicide par empoisonnement.

Une fois avisés, les gendarmes se sont rendus sur place pour constater les faits avec le médecin du CSB2 de la localité ainsi que le chef du fokontany et des membres du fokonolona. L'enquête préliminaire effectuée par les forces de l'ordre a révélé que la maison était fermée quand le fils est arrivé sur les lieux. Surpris, ce dernier a ouvert la porte de l'extérieur et c'est à ce moment qu'il a vu les corps inanimés de ses parents.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.