Madagascar: Final Roud Motul - Une journée run auto moto exceptionnelle

Dans la foulée, le public aura la possibilité de visiter le Run Village autour duquel seront concentrés les prestataires partenaires comme Royal Spirits, Restaurant Bobabee, De Lys, et les animations de la boisson énergisante Che. La sonorisation sera assurée par Jay Audio, tandis que Vigie Hi tech prendra en charge la sécurisation des parcs fermés, des parcs de réparations et de l'ensemble du site.

Par ailleurs, le public aura également la possibilité d'apprécier les performances des motos grosses cylindrées sur cette piste. Après la course de côte Imerinkasinina Motul Trophy (IMT) du 24 septembre dernier, les six catégories de motos à savoir les trails, les sportives, les roadsters, les maxiscooters, les classiques et les supermotos vont se mesurer sur cette ligne droite d'Arivonimamo. Jean-Marc Rajaobelison, Maxiscooter Mdg a rappelé que les pilotes " On Road " vont pouvoir achever la saison 2022 en toute quiétude.

Les pilotes vont ainsi s'inter changer de pistes entre A et B durant les manches éliminatoires. " Compte tenu des exigences de sécurité, chaque pilote devra respecter la vitesse maximale de 20 km /h durant la liaison. Sous peine de pénalité voire d'exclusion. Nous demandons au public de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, de ne pas traverser la piste et surtout d'être prudent sur la route ", a ajouté Rindra Ranaivo.

Une pierre deux coups ! Une grande première dans le domaine du sport mécanique à Madagascar. La Fédération Sport Automobile de Madagascar (FSAM) et la Fédération Malagasy de Motocyclisme (FMAM), à travers les clubs AMA et Maxiscooter MDG, vont réunir les passionnés de run auto et moto, le dimanche 27 novembre prochain sur le site du Batac Arivonimamo. Une centaine de bolides survitaminés en quatre roues et deux roues vont enflammer la piste. Ils seront spécialement préparés pour des défis allant sur une distance de 402 m. Les participants s'affrontent durant toute la journée du 27 novembre pour ravir les jeunes et les moins jeunes mordus de vitesse.

