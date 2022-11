Guinée Equatoriale: Fin de la campagne électorale avant le scrutin de dimanche

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Du côté de l'opposition, Andrés Essono Ondo, du parti Convergence pour la démocratie sociale était en meeting à Bata, la deuxième ville du pays. Et ses partisans étaient en concertation et en méditation, selon un responsable du parti.

Cependant, ils estiment que le chômage persiste et touche toutes les couches de la société, surtout les jeunes. Les électeurs souhaitent donc voir les dirigeants juguler ce fléau. En plus, les Équato-Guinéens subissent également l'inflation et attendent donc des mesures concrètes pour faire baisser les prix des denrées alimentaires.

