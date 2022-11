Afrique de l'Ouest: Sahel géopolitique - Mahamadou Issoufou sollicite le soutien du Président Alassane Ouattara

L'ancien Président du Niger a été reçu, hier lundi 24 octobre, en audience par le Président de la République Alassane Ouattara. Selon Mahamadou Issoufou, l'entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que lui a confiée le secrétaire général des Nations unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. " Il s'agit d'une mission d'évaluation sécurité- développement dans ce que j'appellerai l'espace du Sahel géopolitique qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés. Tous ces pays sont non seulement confrontés aux défis sécuritaires mais aussi à d'autres défis : défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les Etats ont défini des stratégies. Leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés ", a-t-il expliqué au sortir de l'audience avec le président de la République. Il a affirmé être venu, dans le cadre de cette mission, solliciter le soutien du chef de l'Etat pour que, dit-il, cette mission soit une " réussite ", et soit " utile " pour nos pays et nos peuples. " Le Président Alassane Ouattara m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour l'en remercier ", a-t-il soutenu.

Pour rappel, c'est le 25 septembre dernier que le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et les dirigeants africains ont mis en place un groupe de haut niveau chargé d'évaluer la situation au Sahel et de faire des recommandations sur les moyens d'encourager l'engagement international et de définir des réponses aux défis complexes de la région. Dans leurs déclarations, le président de la Commission de l'UA, le président de la Commission de la CEDEAO, le secrétaire exécutif du G5 Sahel (une force conjointe créée en 2017 pour répondre à l'expansion des groupes extrémistes armés et violents et à la détérioration de la sécurité dans la région) et António Guterres ont officiellement inauguré le Groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, dirigé par l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou. Le Sahel s'étend à travers l'Afrique de l'océan Atlantique à l'ouest, à l'océan Indien à l'est et traverse des parties du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan.