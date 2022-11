Afrique: Le président Kaïs Saïed en visite surprise dans le village de la Francophonie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Encerclé par la Garde présidentielle, Kaïs Saïed, comme à son habitude, a créé la cohue lors de sa visite au village de la francophonie. Questionné sur l'état des libertés dans le pays, Kaïs Saïed, qui concentre les pouvoirs depuis plus d'un an, s'est exprimé : " On ne fera jamais machine arrière. Ce qui a été acquis et qui sera acquis certainement à l'avenir sera meilleur. "

Le président de la République Kaïs Saïed a fait une visite surprise au village de la Francophonie à Djerba dans le sud du pays où se tient le Sommet de la Francophonie les 19 et 20 novembre 2022. Ce vendredi 18 novembre, le président tunisien s'est offert un bain de foule et a rappelé dans une déclaration que ceux qui " ont tenté de saboter " le sommet " ont échoué " sans nommer les concernés.

