Madagascar: Huit condamnés à perpétuité pour le meurtre du militant écologiste Henri Rakotoarisoa

On a pu contrecarrer les méfaits des corrupteurs. Les Malgaches ont gagné aujourd'hui. J'espère que ça fera jurisprudence pour l'application des peines pour la justice environnementale à Madagascar. Mais nous allons continuer les investigations jusqu'au commanditaire si c'est possible. Nous sommes presque sûrs qu'il y a des gens derrière (ce meurtre, Ndlr).

Pour Ndranto Razakamanarina, président de l'alliance Voahary Gasy, plateforme qui regroupe des organisations de défense de l'environnement, ce jugement est une victoire. " C'est peut-être la première fois à Madagascar qu'on arrive à condamner les criminels d'une manière appropriée. Pour la famille du défunt et pour tous les activistes environnementaux à Madagascar, c'est une première et ça nous encourage vraiment ", se réjouit-il.

L'épouse et les fils du défunt se sont dit " quasiment satisfaits " de ces condamnations, fait savoir leur avocate Me Mamy Raharimanantsoa. Mais ils regrettent l'acquittement au bénéfice du doute de l'un des accusés, précise-t-elle. La Cour a également prononcé 40 millions d'ariary, soit près de 9 000 euros de dommages et intérêts en faveur de la famille de Henri Rakotoarisoa.

Selon lui, " quelqu'un a appelé le monsieur pour le tromper en lui disant "venez ici, de tel côté du quartier'" et c'est à ce moment qu'ils se sont rués sur lui, sans vraiment savoir pourquoi ni comment. J'espère que les gens vont comprendre qu'ils n'ont pas le droit de se faire justice eux-mêmes, et surtout pour des questions environnementales ".

" Il s'agissait essentiellement de cultivateurs qui trouvaient que leurs intérêts étaient dérangés et c'est ce qui a motivé le meurtre. Une personne s'est emballée et les autres ont suivi. Dans cette dynamique, la foule s'est emballée contre (Henri Rakotoarisoa) ", raconte Me Tita Raharijaona, avocat des parties civiles et représentant de plusieurs associations de protection de l'environnement.

