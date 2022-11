Burkina Faso: Nouvelle manifestation contre la présence militaire française à Ouagadougou

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Il est temps pour la France et les autorités burkinabè d'annuler ces accords de défense et nous exigeons le départ de l'armée française du sol burkinabè " a martelé Lassané Sawadogo, coordonnateur du mouvement " La France doit partir ". Ces deux points figurent d'ailleurs sur la note transmise au niveau de l'ambassade.

Les manifestants ont occupé, pendant des heures, une partie du boulevard de l'indépendance où est située l'ambassade française. À coup de sifflets et de slogans hostiles à la France , les manifestants ont exigé l'annulation des accords de défense et de sécurité entre les deux pays.

