Congo-Kinshasa: A Goma, la ruée sur les denrées alimentaires par peur du M23

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour Amani Kakoti, un autre père de famille, il est toutefois devenu compliqué de faire des provisions en raison du prix des denrées de base. "Nous n'avons pas assez d'argent pour vivre et maintenant la guerre arrive, explique-t-il. Lorsqu'une armée rebelle occupera la ville, nous ne pourrons plus aller au marché pour acheter de la nourriture et il y aura peut-être une augmentation des prix. Par précaution, beaucoup prennent l'initiative d'acheter plus de nourriture que d'habitude pour se préparer à cette éventualité."

A Goma, les produits alimentaires deviennent de plus en plus rares, alors que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par les combats contre le M23.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.