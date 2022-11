Afrique: Abolition de la peine de mort, où en est l'Afrique ?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'ONG Amnesty International a recensé 112 Etats dans le monde qui ont totalement abandonné la peine de mort et 144 en tout qui ne l'appliquent plus comme le Kenya, le Malawi, l'Ouganda ou encore le Zimbabwe par exemple.

L'année dernière, les exécutions ont toutefois particulièrement augmenté en Afrique de l'Est et australe, selon la chercheuse Muleya Mwananyanda, de Human Rights Watch, qui cite particulièrement la Somalie, le Botswana et le Soudan du Sud. Mais elle note également un mieux ailleurs : "Dans plusieurs pays, comme la Sierra Leone, le Ghana ou la République centrafricaine, il y a des progrès concernant l'abolition de la peine de mort. La tendance va vers une augmentation des pays qui l'interdisent dans le monde - au moins dans la pratique, même quand elle existe toujours en théorie, dans les textes législatifs (... )"

Le ministre rappelle que la Zambie n'a plus procédé à des exécutions depuis 25 ans : "D'un point de vue moral, nous pensons que la peine de mort n'est pas une peine adaptée. Elle fait souffrir. Elle va à l'encontre des conventions internationales que notre pays a ratifiées. (... ) Le monde a évolué et nous voulons en faire partie. Nous voulons être un phare pour le continent africain et montrer que nous prenons les dispositions légales nécessaires. Pour donner de l'espoir aux prochaines générations."

Plus au sud, le Parlement de la Zambie est en train d'examiner un projet de loi qui prévoit aussi de ne plus autoriser les juges à condamner les prévenus à mort - quelle que soit la gravité de leur crime.

