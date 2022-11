Afrique: Cop 27 - Blocage sur le financement des dégats climatiques

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Rodrigue Hilou, délégué burkinabè à Cham-el-Cheikh, explique que "le premier argument c'est d'abord le Fonds vert qui est mis en place depuis l'accord de Paris qui a des mécanismes assez complexes pour pouvoir avoir accès à ce financement. Mais, je me suis rendu compte que cela rentrera encore dans les débats et j'ai bien peur que cela ne tombe dans les mêmes débats de travers que nous constatons depuis des années"

Mais, les pays concernés, c'est-à-dire les plus industrialisés, peinent à donner leur accord au sujet de la mise en place de ce fonds. L'Union européenne a opéré finalement un mouvement en proposant un fonds assorti de conditions, notamment qu'il soit réservé aux "plus vulnérables" et ait une "base de contributeurs élargie" à des pays comme la Chine.

Il y a encore plusieurs dossiers sur la table qui restent en discussion, notamment le financement des pertes et dommages déjà subies par les pays les plus souvent exposés au réchauffement climatique, souvent des pays en voie de développement.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.