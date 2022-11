Sénégal: Grande manifestation de soutien à Pape Alé Niang à Dakar

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Patron du site Dakar Matin, Pape Alé Niang a été officiellement arrêté pour "divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale", "recel de documents administratifs et militaires" et "diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques".

Les organisateurs de cette marche nationale ont confirmé à la DW la présence d'un certain nombre de patrons de presse, qui avaient jusque-là brillé par leur absence dans cette mobilisation, qui pourrait, selon notre correspondant, "s'inscrire dans la durée" et exacerber les tensions si le journaliste n'est pas libéré.

"La mobilisation a été très forte, une mobilisation populaire et citoyenne, et a rassemblé des manifestants au-delà des professionnels des médias", précise-t-il.

