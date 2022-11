Afrique: 43ème CMF - Le Sommet de Djerba, une occasion idoine pour identifier des solutions communes (Jerandi)

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

M. Jerandi a mis l'accent sur l'importance majeure que revêt la digitalisation en tant que vecteur de développement et un atout permettant de consacrer les principes et valeurs de la francophonie et de promouvoir un développement égalitaire, solidaire et durable, plaidant en faveur d'un monde numérique, vecteur de solidarité et source de diversité, plutôt qu'un facteur de tension ou une source de menaces croissantes dans le monde.

Autant de défis et enjeux qui font que les pays de l'espace francophone sont appelés plus que jamais à déployer des efforts vers un surcroît de progrès, de solidarité et à intensifier leur action commune pour parvenir à une riposte efficace à ces défis, a souligné le chef de la diplomatie tunisienne.

M. Jerandi a tenu à réaffirmer la nécessité absolue d'adhérer aux valeurs de paix, d'harmonie, de tolérance, de solidarité et de dialogue, à la lumière des défis tous azimuts auxquels le monde est confronté, notamment dans les domaines de la santé, de l'économie, de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie.

"Le sommet, présidé par la Tunisie, se penchera à l'examen des plusieurs questions vitales", a-t-il fait savoir Jerandi lors de la conférence organisée à Djerba en présence des ministres des Affaires étrangères et des chefs de délégations participant au Sommet de la Francophonie et de la secrétaire général de l'organisation, Louise Mushikiwabo.

Tunis — A l'ouverture, vendredi, des travaux de la 43ème Conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Othman Jerandi, a appelé à "la nécessité de faire du Sommet de Djerba une occasion appropriée pour identifier des solutions communes et élaborer des visions d'avenir qui soient à même de garantir un avenir meilleur aux générations futures."

