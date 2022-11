Afrique: Le président Saïed - "Les résultats du Sommet de Djerba seront positifs"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Par ailleurs, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de "la convergence sur les idées et les conceptions ainsi que sur un monde nouveau qui se fonde sur de nouvelles valeurs et approches".

Il a souligné que l'impact du Forum économique et du Village de la francophonie, sera assurément édifiant. "Nous nous penchons sur la situation socio-économique du pays à l'aune des choix du peuple tunisien et nous œuvrerons à les réaliser sur la base de nos conceptions et nos capacités, en vue de surmonter cette situation".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.