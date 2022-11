Madagascar: Présomption de viol - Plainte contre un étranger

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'homme a été interpellé et libéré. Les proches de la victime soupçonnent une manœuvre dilatoire de la part de la personne incriminée pour étouffer l'affaire. L'homme visé par la plainte se vante de connaître des personnes haut placées et aurait déjà payé 20 millions d'ariary pour être en liberté, racontent les proches de l'étudiante. La famille appelle donc à l'impartialité de la justice malgache. Elle assure rester en attente de l'enquête de justice pour qualifier les faits et voir les suites à donner.

Elle estime qu'elle a été victime d'une agression sexuelle et que l'homme a profité d'elle durant la nuit. La victime s'est rendue, dans les heures qui ont suivi, à la police des mœurs et de la protection des mineurs à Anosy pour y relater le drame et déposer une plainte. Elle a également déposé plainte à la préfecture de Paris. Le parquet d'Anosya ouvert une enquête après la plainte pour viol déposée par la jeune fille.

La victime, une étudiante, était en vacances à Madagascar et a rejoint le Sud de l'île avec son père. Durant une soirée, la fille et son père ont pris quelques verres avec un Français qui réside à Tuléar. Après que le père de la jeune fille ait quitté les lieux, la fille serait restée sur place en compagnie du suspect. Elle ne se souviendrait plus de ce qui s'est passé après quelques verres et elle se serait retrouvée dans la chambre de l'homme.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.