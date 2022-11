Madagascar: Loi de financement - Le budget électoral reste à définir

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Quoi qu'il en soit, les sources à la CENI s'accordent à dire que le budget de 69 milliards d'ariary ne suffira pas pour l'organisation de la présidentielle, notamment. Une partie est déjà prévue pour la finalisation de la refonte de la liste électorale, en plus. Le cadre des dépenses à moyen terme dans le projet de loi de finances 2023, prévoit que sur les 69 milliards d'ariary mis à disposition de la CENI, un peu plus de 57 milliards d'ariary sont destinés à la mise en œuvre du processus électoral. Ce qui correspond à l'apport de l'État pour le financement de la présidentielle de 2018. Cette année-là, le budget total a été de 25 millions d'euros. Il a fallu un soutien international de 12 millions d'euros, pour combler le gap.

Ceci dans l'optique de "garantir le droit de vote à tous les citoyens ayant droit [et] organiser des élections crédibles, transparentes, dans la légalité". Il y a un autre point sur lequel il faudra trancher également pour définir le budget électoral. Quelles élections organiser ? Fait inédit, par ailleurs : la période de la tenue des deux tours de l'élection présidentielle, entre octobre et décembre 2023, coïncide avec la fin du mandat des maires et des conseillers municipaux ou communaux, en novembre 2023. Pour l'heure, le sujet ne figure pas dans les débats. Il faudra décider, pourtant, s'il est opportun d'organiser les communales entre les deux tours de la présidentielle, ou les jumeler avec le second tour, voire les reporter ultérieurement, ou les avancer.

Un scénario similaire à celui de 2018, où le budget nécessaire à l'organisation de la course à la magistrature suprême n'a pu être bouclé, avec certitude, qu'en juillet, avant d'être inscrit dans le texte budgétaire rectificatif adopté ensuite par le Parlement. Les cogitations des techni-ciens et ensuite des décideurs politiques, sur le budget nécessaire à l'organisation de la présidentielle ne devraient se tenir que durant le courant de l'année prochaine. Une situation intrigante étant donné que, contrairement à 2018, le cadre juridique est déjà connu.

Le projet de loi de finances 2023 prévoit une enveloppe de près de 69 milliards d'ariary pour la Commission électorale. À s'en tenir aux réponses de Soava Andriama-rotafika, cette somme est amplement suffisante pour couvrir les dépenses courantes de la CENI et les programmes déjà en cours. Le commis- saire électoral concède que, jusqu'à l'heure, il n'y a pas eu de discussions franches entre la CENI et l'État au sujet du budget nécessaire à l'organisation de l'élection présidentielle. L'idée que l'enveloppe nécessaire aux préparatifs de la présidentielle sera inscrite dans un projet de loi de finances rectificative 2023 est d'emblée avancée par le rapporteur général de la CENI.

