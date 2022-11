Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Novembre 2022

Sénégal : Liberté de presse- Grande manifestation de soutien à Pape Alé Niang à Dakar

Accusé d’avoir diffusé des informations autour du récent interrogatoire de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de viol présumé, le journaliste Pape Alé Niang est incarcéré depuis le 6 novembre. Le niveau de mobilisation ce vendredi dans les rues de Dakar « est une première dans l’histoire de la presse sénégalaise », a pu observer Robert Adé, le correspondant de la DW sur place. « La mobilisation a été très forte, une mobilisation populaire et citoyenne, et a rassemblé des manifestants au-delà des professionnels des médias », précise-t-il.

Burkina : Sentiment anti-français- Des manifestants demandant le départ de l’armée et l’ambassadeur

Selon AfrikMag, une manifestation de colère improvisée a visé les locaux de l’ambassade de France à Ouagadougou et le camp militaire français basé à Kamboinsin. Les manifestants ne veulent plus voir les militaires français ainsi que leur ambassadeur sur le sol burkinabè. Venus par petits groupes, ces Burkinabè ont pu réunir un bon nombre de personnes à leur cause. Décidés à en découdre et se faire entendre au moins, ils se sont approchés des emprises françaises. En ces lieux, ils ont scandé des propos hostiles à l’armée française, flanqués de leurs drapeaux russes. Selon leurs revendications, l’armée française n’a pas sa place au Burkina pendant que le pays fait face à la nébuleuse terroriste dans le nord et maintenant dans me sud du pays.

Côte d’Ivoire : 18ème sommet Francophonie- Alassane Ouattara attendu en Tunisie

Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan vendredi pour Djerba en Tunisie où il participera au 18ème sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie, rapporte un communiqué de la présidence ivoirienne. « Ce sommet, placé sous le thème : " La connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone" sera l'occasion d'aborder les problématiques liées aux différentes crises rencontrées et d'apporter des réponses à des préoccupations majeures, notamment, le développement économique, l'inclusion,(…)», a expliqué le communiqué. (Source : abidjan.net)

Mali : Cadastre minier - Où sont partis 3 milliards de F cfa ?

Dans son exercice de vérification financière à la direction nationale de la Géologie et des Mines (Dngm), le Bureau du Vérificateur général a découvert des irrégularités de 2 826 712 238Fcfa. Cette somme est déclarée manquante dans le cadastre minier.Le montant des irrégularités financières constatées à la direction nationale de la Géologie et des Mines (Dngm) s’élève à 2 826 712 238 F cfa. Cette somme représente le non recouvrement du déficit compensatoire et l’exploitation illégale de l’or par des sociétés. (Source :abamako.com)

Niger : Sommet de l’OIF- Arrivée du président Mohamed Bazoum à Djerba

Le président de la République Mohamed Bazoum est arrivé le Vendredi 18 Novembre 2022 à Djerba ( Tunisie) où il prend part ce samedi au 18ème sommet de la Francophonie, a annoncé le service de la présidence. Le Chef de l'État nigérien a été accueilli à sa descente d'avion par la Ministre tunisienne de la Culture.La XVIIIème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverneme se tient sous Le thème principal « la connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone »(Source : Aniamey.com)

Cameroun : Mondial 2022- En finale, le Cameroun s’y voit déjà

Le gratin du foot a rendez-vous au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022 pour la plus belle des compétitions du sport roi : la Coupe du monde. L'occasion pour Apa News de jeter un faisceau de lumière sur les cinq représentants de l'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun. (3/5) « Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de l'expérience. Maintenant, je pense qu'elles sont prêtes non seulement à participer à un Mondial, mais aussi à le remporter ». Ces propos récemment tenus par Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), en disent long sur l'état d'esprit qui anime cette légende du foot africain. (Source : Apanews)

Gabon : Production d’électricité- Libreville augmente sa de 2% au 2e trimestre 2022

Le Gabon a augmenté sa production de l’énergie électrique au 2e trimestre, selon de récentes données du ministère en charge de l’Économie. « En glissement annuel, l’indice de production d’électricité a crû de 1,9% comparativement à la même période de 2021 en lien avec la reprise d’activité née de la levée des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 », révèle sa note de conjoncture. Depuis la mise en application de l’assouplissement des mesures gouvernementales, le secteur productif a repris vie : les usines fonctionnent à plein régime. Ce qui a un effet positif sur plusieurs filières, dont l’électricité.(Source : alibreville.com)

Rdc : Kolwezi – Une exploitation minière engloutie la ville

Dans le sud-est du pays, la ville de Kolwezi engloutie par des exploitations minières est appelée à disparaître. Gécamines, l’un de ses quartiers autrefois prospère est presque détruit. L’expansion des mines en République démocratique du Congo, pousse de nombreux habitants à quitter leur foyer. « Le quartier Gécamines (Société générale des carrières et des mines) de Kolwezi est déjà foutu, tout est déjà foutu, on a déjà pris tout ça, on l'a déjà vendu, ça va disparaître, ça n’existera plus dans 10 ans en tout cas, ça n’existera jamais. », a expliquéAlphonse Fwamba. (source : africanews)

Centrafrique : Financement du terrorisme- Les experts du Gabac alertent sur les risques

Réunis du 10 au 17 novembre 2022 à Bangui en République centrafricaine pour la 17ème commission du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac), les ministres des finances, de la sécurité publique et de la justice des pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) ont réfléchi sur le danger du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon les experts évaluateurs du GABAC, la criminalité transfrontalière reste un réel danger pour l’économie de la sous-région.