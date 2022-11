Afrique: Performances des sélections africaines en coupe du monde - Du quart bloquant sénégalais au naufrage zaïrois

Représentée depuis 1934 avec la première participation de l'Egypte, l'Afrique reste encore loin derrière l'Europe et l'Amérique au palmarès de la Coupe du monde qui s'ouvre ce dimanche 20 novembre au Qatar.

En 22 éditions, aucune équipe africaine n'a jusqu'ici joué véritablement les grands rôles. Au nombre de titres glanés, l'Europe mène largement avec 11 trophées contre les 10 des nations américaines. La barre la plus haute jamais dépassée par une sélection africaine est celle des huitièmes de finale. Les Lions du Sénégal en 2002 s'étaient alors hissés en quarts de finale comme l'avaient fait auparavant les Lions Indomptables du Cameroun. Huit ans après, le Ghana offre au continent ses derniers quarts de finale en 2010 en Afrique du Sud.

De 1934 à 2018, l'histoire retiendra que l'Egypte est la première équipe africaine à poser les pieds dans la plus grande compétition sportive du monde. De l'étonnant exploit du Sénégal d'El hadji Diouf, au naufrage du Zaïre, en passant la première victoire signée par les Aigles de la Tunisie, Sud quotidien revient et passe en revue les faits saillants du parcours des sélections africaines.

Si le continent américain et l'Europe continuent de dominer la Coupe du monde avec respectivement 11 et 10 trophées glanés par ses sélections, l'Afrique attend toujours son premier trophée. La 22e édition qui se disputera au Qatar, sera-t-elle la bonne pour le continent ? Jamais l'espoir n'a été aussi grand dans le football. De nombreux observateurs pensent que l'heure de l'Afrique a véritablement sonné ou proche.

Depuis 1934, date de la première participation de l'Afrique, aucune nation africaine n'a jusqu'ici atteint le podium. La barre la plus haute jamais dépassée par une sélection africaine est celle des huitièmes de finale. Il s'agit notamment des sélections du Sénégal en 2002, du Cameroun en 1990 et du Ghana en 2010.

La grande aventure du Sénégal et le quart bloquant de 2002

Pour la première Coupe du monde en Asie (Corée du Sud et Japon), les cinq représentants du continent africain ont bien failli faire chou blanc. Le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Afrique du Sud sont tous éliminés dès le premier tour de la compétition. Mais c'était sans compter sur l'étonnante équipe du Sénégal. Il s'en est fallu de peu pour que les hommes de Bruno Metsu ne soient les premiers africains à jouer une demi-finale de Coupe du monde.

Les Sénégalais feront honneur à tout un continent africain Pour une première participation à la Coupe du monde, ils étaient cependant loin d'être favoris dans un groupe A relevé avec l'Uruguay, le Danemark et la France, championne du monde en titre. Vice-champions d'Afrique, ils vont créer la première grande surprise face aux Bleus et à arracher les 3 points sur un contre de Papa Bouba Diop. Le défunt ancien joueur de Lens glisse la balle dans les filets. Victoire 1-0. Renommés " les Sénégaulois ", à cause du grand nombre de joueurs évoluant dans le championnat de France (Sylva, Aliou Cissé, Coly, Henri Camara, Diouf, Diao, Bouba Diop, Fadiga), les Lions du pays de la Teranga resteront invaincus au premier tour avec deux matches nuls contre le Danemark (1-1) et l'Uruguay (3-3).

En huitièmes, au cours d'un match d'anthologie contre la Suède, au stade japonais d'Oita, les coéquipiers d'El-Hadji Diouf décrochent une victoire durant les prolongations grâce à un but en or du Sedanais Henri Camara, déjà auteur du premier but de son équipe, victoire 2-1. En quart de finale, les hommes de Bruno Metsu apparaissent fatigués, ils chutent en début de prolongation contre la Turquie sur un but d'Ilhan Mansiz. Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Sénégal était tout proche de réaliser l'exploit, être la première équipe africaine qualifiée en demi-finale d'une Coupe du monde.

L'Afrique titille le sommet avec le Cameroun

Auparavant, le Cameroun avait réussi un exploit tout aussi retentissant lors de sa deuxième participation au Mondial. Après la première victoire africaine en Coupe du monde réalisée par la Tunisie ( voir ailleurs), l'Afrique avait pris du galon. Désormais, les représentants du continent ne sont plus de simples faire-valoir. A l'édition de 1982 disputée en Espagne, la Coupe du monde passe de seize à vingt-quatre équipes et l'Afrique obtient deux places. Camerounais et Algériens ont dû passer par quatre doubles confrontations pour valider leur billet pour l'Espagne.

Si la présence des Fennecs, finalistes de la CAN 1980 et demi-finalistes en 1982, semble logique, celle des Lions Indomptables peut surprendre. Le Cameroun du Français Jean Vincent est une équipe en pleine progression, emmenée par une génération dorée d'où émanent les Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkono, Emmanuel Koundé et, surtout, le Vieux Lion Roger Milla qui participe à son premier Mondial, à 30 ans " à peine ". Le retour des Lions indomptables au Mondial en 1990 est une toute autre chose quatre ans plus tard. Rappelé au service de sa sélection, Roger Milla, 38 ans, conduira les troupes camerounaises au Mondial Italien en 1990.

La préparation des Lions est troublée par les traditionnels débats autour des primes alors que Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono se disputent la place de titulaire dans les buts. Mais, en ce match d'ouverture de la compétition, c'est surtout les champions du monde en titre argentins que les 74 000 spectateurs du stade Giuseppe Meazza viennent voir. Tendus par l'enjeu, les Lions multiplient les fautes: Massing (10e) puis Ndip (23e) sont avertis. Mais le Cameroun tient bon. Abel Balbo, Diego Maradona, Jorge Burruchaga ou Claudio Caniggia, rentré à la mi-temps, ne peuvent rien faire.

Toutes leurs tentatives échouent à la stupeur générale. L'Argentine vient buter sur des Camerounais réduits à dix à l'heure de jeu, suite à l'expulsion d'André Kana-Biyik. Et c'est son frère François Omam qui marque le but de l'exploit: une superbe tête qui trompe Pumpido, le gardien champion du monde. Six jours plus tard, face à la Roumanie de Hagi, Lacatus, Popescu ou Raducioiu, passent à la trappe. Cette fois, c'est le vétéran Roger Milla qui, d'un doublé, envoie les champions d'Afrique 1988 en huitièmes de finale. Face à la Colombie, emmenée par Carlos Valderama.

Rebelote: le Vieux Lion joue un mauvais tour au fantasque gardien sud-américain, René Higuita. Deux buts en trois minutes en prolongation, le Cameroun est en quarts de finale! Mais c'est l'Angleterre et ses stars qui se dressent sur la route de Lions décidément indomptables. Waddle, Lineker, Platt, Barnes, Shilton, Gascoigne... Ils sont tous là. En première période, Platt donne l'avantage aux siens. Retour des vestiaires: Roger Milla is back! Choc psychologique autant que remaniement tactique.

Mais, cette fois, l'ancien Montpelliérain ne marque pas, offrant tout de même deux buts à ses Lions, d'abord en obtenant un penalty, transformé par Kundé, puis sur une passe millimétrée pour Ekeke, fraîchement entré en jeu. A 2-1, les Lions croient tenir leur exploit. Mais Gary Lineker passe par là et s'offre un doublé. Le Cameroun, injustement éliminé au terme d'un match de légende, quitte l'Italie la tête haute. Désormais, il faudra compter avec les Africains.

Le Black Star du Ghana tout près du but en 2010

Le Ghana ne sera pas encore la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde Comme l'ont été les Camerounais en 1990 face à l'Angleterre et les Sénégalais face à la Turquie en 2002. Les Ghanéens ont été éliminés par l'Uruguay en quart de finale du Mondial 2010. En touchant la transversale à la 121e minute de Ghana-Uruguay, Asamoah Gyan a manqué l'occasion de faire entrer son pays dans la légende du football mondial et africain. L'attaquant ghanéen a expédié le ballon sur la barre avant que Mensah puis Adiyiah ne ratent leurs tentatives lors d'une séance de tirs au but remportée 4-2 par l'Uruguay.

La Tunisie signe la première victoire africaine

Pour sa quatrième participation, l'Afrique a envoyé la Tunisie et son Ballon d'Or, Tarak Dhiab. Première participation pour les Aigles de Carthage, premier match et première victoire. L'instance dirigeante du football mondial décide de ne plus disputer de quarts ni de demi-finales mais d'organiser une seconde phase de groupes, qui rallonge d'autant la compétition. En outre, ce deuxième tour favorise les arrangements entre fédérations, à l'image de cet étrange Argentine-Pérou, remporté par les locaux (6-0) et disputé... trois heures après l'autre match du groupe.

Huit ans après le nul décroché par le Maroc au Mondial du Mexique en 1970, le monde du football assiste à la première victoire africaine. Une nouvelle équipe originaire du Maghreb et unique représentant du continent africain, la Tunisie inscrit des points pour l'Afrique. Emmenés ce 2 juin à Rosario par un étincelant Tarak Dhiab, Ballon d'Or africain 77, les Aigles de Carthage réalisent une seconde période de folie et reviennent au score par Kaabi (55e) avant de s'imposer définitivement par Ghommidh (79e) et Douieb (87e). La Tunisie frappe un grand coup avec cette jolie victoire des hommes d'Abdelmajid Chetali sur le Mexique (3-1). Ce qui offre des belles perspectives aux Tunisiens, avant de rencontrer la Pologne, troisième de la dernière édition et la RFA, championne du monde en titre.

L'Algérie première équipe à battre une équipe Européenne

De son côté, l'Algérie n'est pas prête d'oublier sa campagne espagnole. Pour son premier match dans la compétition, les hommes de Rachid Mekhloufi battent, d'entrée la RFA, champion d'Europe en titre, grâce à des buts de Madjer et Belloumi (2-1). C'est la première fois qu'une équipe africaine bat une équipe européenne. Avec cette victoire 3-2, l'Algérie est qualifiée. Selon le règlement, seule une victoire de la RFA par moins de 3 buts d'écart (ou bien trois buts d'écart si l'Autriche marquait elle-même trois buts) pouvait qualifier les deux équipes germanophones au détriment de l'Algérie.

L'opposition entre cousins germains est donc décisive. Et très vite elle tourne au ridicule lorsque Hrubesch ouvre le score pour l'Allemagne de l'Ouest. A ce moment-là, Autrichiens et Allemands sont qualifiés. Devant 40 000 spectateurs furibards et des millions de téléspectateurs scandalisés, les deux formations se contentent de faire tourner le ballon, d'une passe à dix d'un ennui mortel. Ce match fait jurisprudence: désormais, la FIFA fait en même temps, dans un même groupe, les matches de la dernière journée du premier tour.

Le mémorable naufrage Zaïrois en 1974, la pire prestation africaine

L'équipe du Zaïre, championne d'Afrique en club comme en sélection nationale, est une collection de stars : le gardien Robert Kazadi Muamba, l'un des meilleurs d'Afrique à son poste des années 70, les attaquants Ndaye Mulamba, meilleur buteur de tous les temps en une édition de la CAN, Emmanuel Kakoko Etepe dit " Dieu de ballon ", Adelard Mayanga Maku dit " Good Year ", Joseph Kibonge, Raoul Kidumu mais aussi les défenseurs Raymond Buanga Tshimenu, Ballon d'Or africain 1973, Lobilo Boba dit " Docta ", Jean Mana et Albert Mukombo... Le football est la clé de voûte de son système de propagande et, c'est ainsi que le Zaïre débauche Blagoja Vidini, le technicien yougoslave qui avait mené le Maroc quatre ans auparavant au Mexique.

Outre le Brésil, champion du monde en titre, le Zaïre retrouve deux équipes européennes, les techniques Yougoslaves et les rugueux Ecossais. Battus par les Ecossais (2-0) sans démériter, les Zaïrois préparent dans une tension extrême la seconde rencontre. Les primes prévues n'ont pas été versées et le portier des Léopards, Mwamba Kazadi, menace de faire " la grève des arrêts ".

Mais, la Yougoslavie ne fait pas d'état d'âme et corrige les pauvres Zaïrois (9-0), Une défaite cuisante qui s'explique par la démission totale des Léopards, plus que par la naïveté du football africain que certains observateurs avaient bien voulu voir dans cette défaite. Menés 3-0 au bout d'un quart d'heure, les Zaïrois perdent leur milieu de terrain, Mulamba Ndaye, sur un carton rouge. A dix, les Léopards prennent l'eau. 6-0 à la pause et 8-0 au bout d'une heure. 9-0, score final, c'est l'un des plus gros scores de l'histoire de la Coupe du monde.

Face au Brésil de Jairzinho et Rivelino, le Zaïre n'en mène pas large. Terrorisés à l'idée de prendre une nouvelle déculottée, les Léopards se battent comme des Lions. Mais le défi physique imposé par les Zaïrois ne suffit pas face aux artistes brésiliens (3-0). 0 buts marqués, 14 encaissés, c'est la pire prestation africaine en Coupe du monde. Techniquement et tactiquement dépassés, les Léopards rentrent au Zaïre la queue entre les jambes, dans l'indifférence générale et le mépris affiché par le maréchal Mobutu.