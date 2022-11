Ile Maurice: Hippisme | People's Tote - Une stratégie bien ficelée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La proximité entre le gouvernement actuel et PTP, estime un administrateur du MTC, "n'est plus à prouver". "Les permis de construction octroyés au petit bonheur par la COIREC, renchérit cet ancien administrateur, en témoignent !" Certains observateurs parlent ouvertement de "fast track" accordé à PTP et son produit Tote.

Denis Doger de Spéville avoue toutefois qu'un projet de Tote au MTC était en gestation entre le club et les deux Tote existants, à savoir Automatic Sports Limited (ASL) et Global Sports Limited (ASL). Qu'il était notamment question de "merge".

Quid du joint-venture proposal entre le gouvernement et le MTC en 2021 ? De Spéville dira tout simplement qu'"il s'agissait peut-être, à l'époque, d'une tentative pour engloutir encore plus vite les avoirs du MTC". Et que les membres "ont refusé avec raison".

Et pas que ! Il "fallait se concentrer d'abord sur la nouvelle compagnie qu'est la MTCSL avant de songer à un produit Tote". Car, toujours selon Denis Doger de Spéville, "c'est une sacrée organisation que d'aller former les staffs, trouver les emplacements et investir dans un tel système". Un membre du MTC dira, lui, que "People's Turf peut se targuer de bénéficier de la manne de certains magnats des jeux pour ensuite élire domicile dans ses 'outlets'".

Par contre, l'ancien chairperson de la MTCSL et ancien administrateur du MTC, Denis Doger de Spéville, réfute de telles déclarations. Pour lui, non seulement le MTC "n'avait pas le droit d'être organisateur de courses et en même temps preneur de paris à l'époque, d'où l'avènement du premier Tote", il était "inconcevable", du moins en 2021, lorsqu'il était aux affaires à la MTCSL, et où Giraud officiait encore en tant que président du MTC, "d'aller créer une compagnie de Tote en plein huis clos".

Chose qui, selon Taposeea, "aurait été possible au MTC en 2021 si le club et ses membres avaient accepté le joint-venture proposal avec le gouvernement". Un partisan de Taposeea ira plus loin, disant que le club "a plutôt préféré maintenir une politique de copinage en place depuis la venue du premier Tote".

Le chairman de PTP et ancien président du Mauritius Turf Club (MTC), Kamal Taposeea, affirme que sa compagnie s'inscrit dans la mouvance d'une entité qui fait "du business comme il faut !" Et que c'était dans "notre plan stratégique depuis le départ".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.