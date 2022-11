Ile Maurice: Accouchement dans un autobus - Noémie et son fils se portent bien...

Noémie, une jeune femme en voie de famille, était en route pour l'hôpital Dr. A. G. Jeetoo, dans un autobus de la United Bus Service (UBS), jeudi après-midi. Elle s'y rendait car elle ressentait de fortes douleurs.

Mais elle n'est pas arrivée à temps et a accouché de son deuxième fils alors que l'autobus était à hauteur des Casernes centrales, à Port-Louis. Aujourd'hui, mère et fils se portent bien et devront, en principe, rentrer chez eux aujourd'hui.

C'est une incroyable histoire, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis jeudi après-midi. C'est celle d'une jeune mère de 18 ans, Noémie, qui a donné naissance à son deuxième enfant sur la banquette d'un autobus de la compagnie UBS. Hier, elle a accepté de revenir sur cet heureux évènement alors qu'elle est encore admise à l'hôpital mais elle n'a pas souhaité le faire à visage découvert.

Cette habitante de Pointe-aux-Sables explique qu'elle était enceinte de huit mois et ne s'attendait pas à ce qu'elle accouche aussi vite. Mais comme elle ressentait de fortes douleurs au ventre, elle a décidé de se rendre à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo dans l'après-midi. Près de son domicile, elle a pris un autobus pour Port-Louis mais on lui a conseillé de s'arrêter à Résidence Vallijee pour prendre un autre bus afin d'être à l'hôpital plus rapidement.

Chose qu'elle a faite. "Mais l'autobus tardait à démarrer et on me disait que je devais patienter encore 15 minutes." À ce moment-là, Noémie confie qu'elle ne pouvait même plus marcher. Et c'est à hauteur des Casernes centrales qu'elle a senti sa poche d'eau se rompre. "Mo pos do inn kassé, bébé inn desann emplas", raconte-t-elle. À ce moment précis, une femme et une jeune fille ont volé à son secours. "Zot inn get moi ek finn atrap bébé ziska lopital." Même si, se souvient-elle, une femme assise derrière elle n'a pas voulu l'aider, celle-ci a quand même pris des photos d'elle accouchant pour les partager sur les réseaux sociaux. "Pa bon", ajoute-t-elle.

Une fois qu'elle est arrivée à l'hôpital, les médecins ont été appelés d'urgence et elle et le bébé, un petit garçon, ont été pris en charge. Le cordon a été coupé dans l'autobus avant que la mère et le fils ne soient rendus à l'hôpital. Le bébé se porte bien, selon sa maman, qui a un autre fils d'un an. Elle dit n'avoir aucune complication de santé. Mais elle admet avoir eu la peur de sa vie en accouchant dans l'autobus. "Li pa ti pe bouzé, pa nanié mai ti bébé korek aster." Noémi explique que sa mère, soit la grand-mère du nouveau-né, a pu également voir l'enfant. La jeune maman confie qu'elle et son enfant devront en principe obtenir leur décharge de l'hôpital aujourd'hui. Elle n'a pas encore décidé du nom qu'elle donnerait au bébé.

Nous avons pu mettre la main sur le chauffeur de l'autobus UBS, Ismet Imrith, qui compte 13 ans de service au sein de cette compagnie. Il explique qu'il devait démarrer de Résidence Vallijee pour se rendre à Vallée-des-Prêtres à 17h 15 jeudi, quand il a aperçu une jeune femme, qui faisait les cent pas dans le bus. "On lui a demandé de s'asseoir avant que le bus ne démarre car elle était enceinte. Arrivé à Venus, elle a commencé à crier. Mo finn dir controller pa pou kapav ramasse passager la, bizin amenn li lopital mai kan inn ariv kot casernes, li finn kumans criyé pli for ek linn kumans tir so linz ek linn fini gagn so bébé lamem."

Ismet Imrith explique que des personnes à bord de l'autobus l'ont aidée alors que lui a poursuivi sa route le plus vite possible jusqu'à l'hôpital. Heureusement qu'il n'y avait pas d'embouteillage à cette heure-là. "Une fois à l'hôpital, les médecins les ont rapidement pris en charge et j'ai eu de leurs nouvelles aujourd'hui : la maman et le bébé vont bien et j'en suis heureux. En 13 ans, c'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. Me erezma tou finn bien passé. "