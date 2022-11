Ile Maurice: Condamné à douze mois de prison pour complot - Le fils du commissaire de police essuie un revers en Cour suprême

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans leur jugement, la cheffe juge Rehana Bibi Mungly-Gulbul et la juge Aruna Devi Narain observent : "An application for leave must first and foremost contain material which satisfies the Court that it raises a point of great general public importance, as defined in the above cited authorities, that ought to be submitted to the Judicial Committee and which warrant that leave be granted under section 81 (2) (b) of the Constitution and Section 70A of the Courts Act." L'appel a été rejeté.

Les faits dans cette affaire sont les suivants : Chandra Prakashsing Dip et ses deux complices, Chitranjun Hauroo et Mahmad Razik Aumerally, ont été poursuivis devant la Cour intermédiaire pour complot. Accusés d'avoir détourné une somme de Rs 2 millions, ils avaient plaidé non coupables. Ils ont été reconnus coupables et ont été condamnés chacun à douze mois de prison.

