Afrique Centrale: Financement du terrorisme- Les experts du Gabac alertent sur les risques dans la Cemac

« Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des crimes. Des crimes qui non seulement, affectent les personnes physiques et les personnes morales mais aussi, affaiblissent les tissus économique et financier des Etats membres. Cela empêche une traçabilité des fonds financiers, crée des problèmes sécuritaires et expose aussi nos Etats à des risques internationaux » a dénoncé Etienne Tabi Mbang, représentant du Cameroun.

Le constat des experts évaluateurs, relève qu’il existe encore de réels risques favorables au blanchiment d’argent notamment la corruption, les détournements de deniers publics, la fraude douanière et fiscale, le braconnage, le trafic d’espèces fauniques et d’essences forestières protégées.

Réunis du 10 au 17 novembre 2022 à Bangui en République centrafricaine pour la 17ème commission du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac), les ministres des finances, de la sécurité publique et de la justice des pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) ont réfléchi sur le danger du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon les experts évaluateurs du Gabac, la criminalité transfrontalière reste un réel danger pour l’économie de la sous-région. Rapporte abangui.com.

