Cote d'Ivoire: Jeunesse et Insertion professionnelle- Le ministère présente ses missions aux

Le Bureau de coordination des programmes emploi (Bcpe) a été créé en 2011 pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes et projets d’emplois financés par les partenaires au développement en Côte d’Ivoire.

Créée en 2015, l’Agence nationale pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes dénommée "Agence Emploi Jeunes (Aej)" travaille au renforcement de la coordination et du suivi des actions d’insertion et d’emploi en faveur des jeunes. Elle est le creuset de toutes les interventions de l’Etat en direction des jeunes.

Trois structures sous-tutelles composent le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique. Il s’agit notamment de l’Agence emploi jeunes (Aej), du Bureau de coordination des programmes Emploi (Bcpe) et de l’Office du Service civique national (Oscn). Pour permettre aux journalistes de mieux les connaître, chaque responsable a présenté sa structure.

Un séminaire sur les missions et thématiques du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et ses structures sous-tutelles dédié aux hommes de médias s'est tenu, le vendredi 18 novembre 2022, au Novotel Hôtel à Abidjan-Plateau. L’objectif principal de ce séminaire visait à favoriser l’appropriation de la vision du gouvernement en matière de politique d’emploi des jeunes et de service civique et échanger sur les initiatives et programmes du ministère en faveur des jeunes dans un contexte de réformes.

