Tunisie: Ramzi Souani expose "Le livre de l'œuf" à ElBirou Gallery - Chronique d'un possible

"Si on veut oui... Un projet est une opération qui devient de plus en plus complexe et "pénible" ... Je prends mon temps. Sinon depuis l'expo de 2015, j'ai pratiqué la scénographie au Théâtre (5 pièces). C'est une gestion de l'espace d'un point de vue plastique mais pas que... Probablement, je m'orienterai plus vers des bas-reliefs dorénavant" (sourire)... On verra bien.

L'art et spécialement l'art plastique possèdent cette faculté que ni politicien ni idéologue ne peuvent avoir : construire une réalité propre", nous dit le conteur de l'œuf, amorceur de nouvelles réalités. Techniquement, l'artiste dit avoir testé un transfert des simulations photographiques sur des supports comme le zinc. "Il y a matière à développer ce processus long et très lourd de la pratique plastique", souligne-t-il.

Il s'agit, en effet, d'une approche narrative par l'objet si on ose dire d'où cette idée de musée imaginaire. "Entre sculpture, tirages sur toile, tirages photographiques ou encore bas-reliefs et même l'installation vidéo, j'essaye d'écrire une autre histoire de la photographie ou plutôt une histoire parallèle, dans un monde parallèle... "

"Le livre de l'œuf" contient des fragments du périple des œufs qui auraient été trouvés lors des fouilles effectuées au Sud-Ouest tunisien fin XIXe siècle à la recherche du phosphate. C'est un voyage qui commence au XIXe et dont les dernières traces se terminent en queue de poisson vers les années 60 du XXe siècle. Un récit monté sur une trame historique préexistante. "Le livre de l'œuf", c'est aussi le titre de l'exposition : les objets qui y sont exposés viennent raconter le périple des mêmes fragments et autres débris historiques qui ne figurent pas dans le texte.

Cette exposition-musée baptisée "Le Livre de l'œuf" est "le fruit d'une enquête autour d'une fiction", " Le secret bien gardé d'un œuf dont les parois intérieures conservent une image de l'ancien monde ", lit-on dans un texte introductif. On y rencontre aussi des bas-reliefs, des tirages photographiques et images produites avec une intelligence artificielle, une installation vidéo et l'édition d'un livre racontant la complexité d'un mystère bien gardé. "Le livre de l'œuf" est un livret de 32 pages (sourire). Il y a donc un ensemble de feuilles avec reliure assemblées en piquage à cheval.

