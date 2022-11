Tunisie: Le réalisateur argentin Ricardo Preve à La Presse - "J'ai tout simplement suivi mon intuition"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans mon prochain film, l'histoire est très différente. C'est un film sur les émigrants latino-américains aux Etats-Unis avec l'hypocrisie de la société américaine qui cherche à les sous-payer sans leur accorder de droits. C'est un documentaire d'une heure et demie, qui pose ces questions : Qui sont ces immigrés ? Pourquoi ils sont aux Etats-Unis ? Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent sur le sol américain ? Et quel est leur avenir ?

J'ai tout simplement suivi mon intuition... Je l'ai senti ce film ! J'étais au Soudan, un pays que j'admire et j'ai découvert cette fabuleuse histoire, et je me suis dit je dois en faire un documentaire. Personne ne connaît cette histoire en Argentine ou même ailleurs...

Depuis, il a exercé les fonctions de réalisateur, producteur ou scénariste dans une trentaine de productions pour le cinéma et la télévision, recevant plusieurs prix de reconnaissance dans des festivals de niveau international. Il était parmi nous pour présenter son dernier documentaire "Du Soudan à l'Argentine". Un film qui fait sa sortie en Argentine, en Algérie et au Maroc. Nous lui avons posé ces trois questions...

