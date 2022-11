Afrique: Ouverture aujourd'hui du XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba - Pour le renouveau d'une Francophonie connectée

L'île de Djerba accueille aujourd'hui et demain le XVIIIe Sommet de la Francophonie. Cet évènement, qui est placé sous le thème " La connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ", s'inscrit dans la perspective d'engager une réflexion sur les moyens de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les pays francophones.

Il fera aussi l'état des lieux de la langue française qui recule en Europe et dans les institutions internationales mais qui avance avec 7 % de plus de francophones dans le monde grâce à l'Afrique. Elle fera également état des principaux dossiers suivis par le CPF au cours de l'année 2022 et mettra l'accent sur les ambitions de la Francophonie en faveur de la langue française dans un espace de 321 millions de francophones qui est amené à doubler d'ici à 2050. En effet, bien que devancé par l'anglais et l'espagnol, le français demeure la troisième langue d'affaires dans le monde et pourrait devenir un marché plus large au niveau économique grâce notamment à la connexion des pays francophones.

Il est à noter que 89 délégations ont confirmé leur participation, dont 31 chefs d'État et de gouvernement et sept dirigeants d'organisations internationales et régionales.

Car si on parvient à établir un espace économique francophone commun en mesure d'offrir un environnement propice aux investissements et de faciliter son expansion dans un contexte de plus en plus complexe et hautement concurrentiel, les pays francophones pourraient aspirer plus de prospérité.

C'est pourquoi les défis de l'espace francophone seront à l'ordre du jour de la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il s'agit, entre autres, de l'emploi des jeunes, de la digitalisation en tant que moyen de renforcer la coopération et l'intégration économique au sein de l'aire francophone.

La Tunisie aspire à ce que ce sommet soit couronné par l'adoption de recommandations concrètes et d'initiatives pionnières susceptibles de donner un nouvel élan à la coopération au sein de l'espace francophone dans tous les domaines et de renforcer la solidarité face aux défis actuels auxquels sont confrontés les pays francophones tels que la sécurité alimentaire et énergétique, l'endettement et la résilience aux effets du changement climatique.

Il s'agit aussi de dessiner les contours des résolutions sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, de faire l'état des lieux de la langue française dans la diversité linguistique de la Francophonie et de fixer un agenda pour le Cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030 ainsi que de dresser le bilan des engagements du Sommet d'Erevan sous présidence arménienne sera présenté aux participants, de voir comment booster la coopération multilatérale francophone.

In fine, ce Sommet auquel assisteront 36 Chefs d'État, marquera l'attachement et la solidarité profonde qui lie l'ensemble des membres de cette Organisation par la langue française qu'ils ont en partage et qui est notre trésor commun car elle véhicule des valeurs, celles de l'humanisme, et porte des idéaux, ceux de liberté, d'égalité et de fraternité.

Il est temps de revisiter le chemin parcouru depuis l'initiative des pères fondateurs : Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori et Norodom Sihanouk, pour s'engager dans un nouveau combat pour une francophonie qui doit être consciente de sa force pour avancer.