Tunisie: François G.Bussac, auteur de "Le miracle de Méméti", à La Presse - "Une lettre d'au revoir" à la Tunisie !

(Rire), une parution curieuse ! Raouf Medelgi est critique littéraire, journaliste, et professeur. Je le connaissais déjà ! Il prépare une thèse actuellement et comme il a eu l'occasion de lire bon nombre de mes livres, il a proposé d'écrire un essai sur mes livres. On a travaillé la main dans la main. Ce livre est celui de Raouf Medelgi. Des amis proches, académiciens et des journalistes y ont participé. Une publication qui est enrichie par quelques inédits de ma part. Il sera aussi édité par Arabesques éditions.

"Méméti", c'est la grand-mère de celle qui s'appelle Nour, 25 ans, et qui fait partie du groupe cité. Elle vit au Kram et s'occupe de ses frères et sœurs.

Leurs destins s'entremêlent sur 22 chapitres, et avec l'envie commune de faire du bien à leur pays. Une Tunisie, de nos jours, qui se vide de son élite et de sa jeunesse brillante.

J'ai publié des livres sur la jeunesse, et un roman qui s'appelle "Le cousin", toujours chez les éditions Arabesques. "Le miracle de Méméti", le dernier paru, est très différent. Il y a aussi cette histoire de ravissement de l'auteur : lorsqu'il crée 6 personnages, qui ne se connaissent pas, et qui sont tunisiens, issus de toutes les classes sociales, âgés ou jeunes, et qui, décident, un jour, de former un groupe théâtral, ensuite politique.

A un public francophone, et à un public qui essaie toujours de concilier démocratie et Islam. Qui continue de tirer des leçons des 10 dernières années postrévolutionnaires, qui n'ont pas été que négatives. J'ajoute ma pierre modeste dans l'essai de compréhension de ce pays.

Vous avez une actualité bien rythmée : depuis votre retour en France et après de longues années passées en Tunisie, deux livres paraissent chez les éditions Orizons en France : le premier est de vous "Le miracle de Méméti", et un 2e sur vous "Bonjour Monsieur Bussac", publié par le professeur Raouf Medalgi, en hommage à un parcours prolifique, qu'est le vôtre. Pouvez-nous donner un aperçu sur votre dernière publication ?

