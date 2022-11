Tunisie: Point de vue | Chettali et non Lemerre !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Quel que soit le critère retenu, Abdelmajid Chettali est celui qui a illuminé la sélection, celui qui a marqué son empreinte sur le football tunisien. Tacticien, leader auprès de joueurs-stars et fort de personnalité (il faut être Chettali pour écarter le grand Attouga et lancer un jeune appelé Naïli), il reste présent dans la mémoire collective tunisienne comme le "patron" de joueurs emblématiques qui ont émerveillé leur nation. Epargnez-nous donc ces comparaisons faciles entre Chettali et les autres, il est sur une autre planète. Les autres ont pu réussir plus ou moins, mais lui est allé plus loin. Il a marqué avec ses joueurs et grâce à son style toute une époque. Et jusqu'à maintenant, son image est glorieuse et intacte. Il est hors comparaison !

C'est Chettali et non Lemerre, c'est lui qui reste le génie de son époque pour avoir guidé l'équipe qui a fait trembler l'Allemagne, qui a mieux joué que la Pologne et battu le Mexique. Sans oublier ce magnifique parcours qui élit une seule sélection de l'Afrique au Mondial.

Un mondial raté dans un groupe abordable, une CAN 2006 qui pouvait être meilleure, ça prouve bien que Lemerre n'est pas le meilleur sélectionneur national de tous les temps, même avec cette CAN gagnée. Il y a eu six ans dont deux ou trois maximum sont pleins et le reste raté et tumultueux. Chettali sera à jamais l'homme qui a révolutionné l'équipe de Tunisie : il a emmené la meilleure génération de joueurs, il a réussi, même en lésant injustement de grands noms, à créer la saga qu'on n'oubliera jamais.

Les joueurs avouent que la préparation était médiocre, que l'ambiance était tendue, que le groupe n'était plus uni. Ecoutez Jaziri, Saïdi, Jaïdi, c'était clair : Lemerre, celui intouchable et idolâtré d'une manière exagérée, a perdu le contrôle des choses.

La partie consacrée à la qualification au Mondial allemand de 2006 est intéressante à revoir. Entre les lignes et parfois texto, la période de 2004 à 2006 ou entre la CAN gagnée jusqu'au Mondial, ce sont deux visages contrastés (statistiques et témoignages des joueurs) de Roger Lemerre. D'abord cette réussite qui va jusqu'à la coupe des Confédérations et puis le sélectionneur français qui rate la période de 2005 à 2006 (et jusqu'à 2008).

